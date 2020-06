Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Wer kennt diese Diebin? - Öffentlichkeitsfahndung

Hattingen (ots)

Am 17.09.2019 wurde einer Geschädigten in Bochum aus ihrem Rucksack die Geldbörse mit ihrer Debitkarte entwendet. Sie bemerkte dies erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Unmittelbar nach Feststellung des Diebstahls wurde die Debitkarte von der unbekannten Täterin an einem Geldausgabeautomaten in Hattingen unberechtigt eingesetzt und ein Betrag in Höhe von 500,- Euro abgehoben. Wer kennt diese bislang unbekannte Frau oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei in Hattingen unter 02324-9166-6000 entgegen. Fotos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link eingestellt: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hattingen-taschendiebstahl-computerbetrug-0

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell