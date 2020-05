Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Taschendiebin gesucht

Hattingen (ots)

Am 30.November 2019 entwendete eine unbekannte Tatverdächtige, gegen 14:30 Uhr, eine Geldbörse und setzte die darin befindliche EC-Karte drei Mal unberechtigt an einem Geldausgabeautomaten in Hattingen ein. Die Aufnahmen des Geldautomaten sind nun zur Fahndung freigegeben, diese finden sie hier: https://url.nrw/4Tz Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person geben? Hinweise können unter dem Link oder jeden Polizeidienststelle abgegeben werden.

