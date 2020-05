Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Diebstahl von Kraftfahrzeug- Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Sprockhövel (ots)

In der Nacht des 04. Februar entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige einen Toyota Lexus von der Wuppertaler Straße in Sprockhövel. Das Fahrzeug wurde vermutlich mittels Überbrückung des Keyless Go-Systems gestartet. Das Fahrzeug konnte am 04.02.2020, um 22:39 Uhr, im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberschreitung auf der BAB46 im Autobahnkreuz Nord mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Eine Foto des Autodiebes finden Sie hier: https://url.nrw/4TK Wer kann Angaben zu dieser Person geben? Hinweise können unter dem Link oder jeden Polizeidienststelle abgegeben werden.

