Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Wo ist Wolfgang P.?

Hattingen (ots)

Wolfgang P. ist seit gestern, 10:30 Uhr, aus einem Krankenhaus in Hattingen abgängig. Er ist auf diverse Medikamente angewiesen, die er regelmäßig morgens und abends nehmen soll. Es liegen keine Hinweise auf eine akute Lebensgefahr vor. Nach ersten Ermittlungen verspürte der Vermisste in den letzten Tagen einen verstärkten Drang, wieder nach Hause in Hattingen zu wollen, sonstige beliebte Aufenthaltsorte sind nicht bekannt. Wolfgang P wird als 193 cm groß, schmales Gesicht, schlanke Figur, kurze, dunkle Haare beschrieben. Er soll einen dunklen Pullover und eine Jogginghose tragen. Sollten sie P. sehen, melden sie sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-91666000.

