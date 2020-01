Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Wer kennt diesen Einbrecher?

Breckerfeld (ots)

Am 28.06.2019, um 02:30 Uhr, verschaffte sich die abgebildete Person durch Bohren an der Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus am Eiskeller in Breckerfeld. Im Hausflur entwendete er unter anderem einen Fahrzeugschlüssel und entwendete anschließend den vor dem Wohnhaus geparkten Mercedes Benz. Der Tatverdächtige wurde bei der Tatausführung videografiert. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Täter? Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 oder diesem Link http://url.nrw/438 abgegeben werden.

