Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Wer kann Hinweise zu diesem Täter geben?

Gevelsberg (ots)

Am 08.06.2019, gegen 15:00 Uhr, wurde in Gevelsberg einer 76-jährigen Gevelsbergerin die Geldbörse gestohlen. Sie war in der Haßlinghauser Straße in einem Discounter einkaufen, als sie durch eine männliche Person angesprochen wurde. Der Mann lenkte die Dame ab, indem er nach einem bestimmten Produkt fragte und nutzte seine Gelegenheit zum Diebstahl. Die Geschädigte stellte erst anschließend den Verlust ihrer Geldbörse fest. Mit der darin befindlichen EC-Karte wurden kurz darauf von der männlichen Person 1900.- EUR an einem Geldautomaten abgehoben. Die beigefügten Bilder stammen von der Videoüberwachungsanlage Wer kann Hinweise zu der Identität des Täters geben? Die Hinweise können Sie unter der Telefonnummer 02333-91664000 oder unter diesem Link http://url.nrw/43e abgeben. Hier gibt es auch weitere Fotos des Täters.

