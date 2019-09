Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Pkw kommt von Fahrbahn ab

Breckerfeld (ots)

Am 02.09. gegen 06:00 Uhr, befuhr eine 46-jährige Schalksmühlerin mit ihrem Pkw Daewoo die Dahlerbrücker Straße. Einem Tier ausweichend kam sie nach links von der Straße ab und mit dem Pkw in einem Gebüsch zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, ihr Pkw wurde abgeschleppt, das Tier entkam unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell