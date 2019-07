Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - 12-jähriges Mädchen vermisst

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ennepetal (ots)

Am 18.07.2019, gegen 20:00 Uhr, wurde die Aaliyah Schäfer, 12 Jahre alt, von einer Einrichtung in 58256 Ennepetal als vermisst gemeldet. Zusammen mit einem anderen inzwischen zurückgekehrten Mädchen verließ sie zum wiederholten Male die Einrichtung und kam nicht zurück. Der derzeitige Aufenthaltsort der Aaliya ist nicht bekannt. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 155 cm groß, schlank, lange (evtl. geflochtene) schwarze Haare, schminkt sich gern und wirkt älter (wie ca. 16 Jahre). Hinweise bitte an die Polizei Ennepetal unter 02333-9166-400 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell