Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Angriff mit Messer

Hattingen (ots)

In den Morgenstunden des 19.07.19 kam es in Hattingen zu einem Messerangriff zum Nachteil eines 66-jährigen Mannes. Dringend tatverdächtig ist der Sohn des Opfers. Der Täter ist flüchtig, sein derzeitiger Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Eine Mordkommission des PP Hagen ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Hinweise bitte an: Mordkommission "Zille", Tel. 02331/986-2861 oder -2835 oder an die Polizeiwache Hattingen, Tel. 02324/9166-6000. Die Fahndung ist unter folgendem Link eingestellt: https://polizei.nrw/fahndungen/bekannte-tatverdaechtige/hattingen-versuchtes-toetungsdelikt

