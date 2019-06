Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel , Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Sprockhövel (ots)

Am 28.06.2019, gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 77 jähriger Sprockhöveler, mit seinem Pkw Hyundai, die Straße Querspange in Fahrtrichung Niedersprockhövel. Im Kreugungsbereich der Straße Querspange, South-Kirkby-Straße und Hiddinghauser Straße missachtete der 77 Jährige die Vorfahrt eines 25 jährigen Düsseldorfers. Dieser befuhr mit seinem Pkw BMW die Hiddinghauser Straße in Fahrtrichtung Niedersprockhövel. Es kam zu Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 25 Jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein hoher Sachschaden.

