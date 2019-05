POL-EN: Herdecke/Holzwickede- Öffentlichkeitsfahndung

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

In der Nacht vom 18.11.2018 auf den 19.11.2018 wurden in Herdecke im Westender Weg beide Kennzeichen von einem schwarzen Volvo V70 entwendet. Am 01.12.2018, zwischen 18:40 Uhr und 18:50 Uhr, suchte die auf dem Bild abgebildete Person eine Tankstelle an der Schwerter Straße in Holzwickede auf. Zwischen 18:40 Uhr und 18:50 Uhr tankte der Mann einen weißen VW, der die knapp eine Woche zuvor gestohlenen Kennzeichen besaß. Er verließ die Tankstelle ohne zu bezahlen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Person auf dem Foto oder dem abgebildeten Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

