Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Geldbörsendiebin gesucht

Schwelm (ots)

Am 19.10.2018 wurde einer 65-jährigen Frau aus Sprockhövel in einem Schwelmer Schuhgeschäft ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet. In der Geldbörse befand sich unter anderem die EC-Karte der Geschädigten. Direkt im Anschluss hob die auf dem Foto abgebildete Frau an einem Geldautomaten der Sparkasse Schwelm, um 12:15 Uhr, mit der entwendeten EC-Karte 1.500 Euro ab. Die Frau wurde von der Videoüberwachung der Geschäftsräume der Sparkassenfiliale Schwelm erfasst. Wer kann Hinweise zur der abgebildeten Person geben? Bereits im Dezember letzten Jahres wurden Fotos der gesuchten Frau veröffentlicht, hier hatte sie ebenfalls nach einem Geldbörsendiebstahl in Gevelsberg unberechtigt Geld abgehoben.

