Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Wer kennt diesen Mann?

Hattingen (ots)

Am 08.09.2018 wurde im Hattinger Einkaufszentrum "Reschop Carre" zunächst ein 10-jähriges Mädchen, später ein 8-jähriges Mädchen durch diesen Mann angesprochen. Als er einem der Mädchen an den Po fasste, rannte dieses zu seiner Mutter. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Hattinger Innenstadt. Ausschnitte der Videoüberwachung sind nun zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer kennt diesen Mann? Wer kann Angaben zu seiner Person oder seines Aufenthaltes geben? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

