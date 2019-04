Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Öffentlichkeitsfahndung- Wer erkennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

Hattingen (ots)

Am 18.05.2018, gegen 12:30 Uhr, nahm ein bisher unbekannter Mann unberechtigt Geld aus dem Ausgabeschacht eines Geldautomaten einer Bankfiliale an der Heggerstraße in Hattingen. Ein vorheriger Kunde hatte das Geld zuvor im Ausgabeschacht vergessen. Die Videoüberwachung zeigt eine männliche Person, welche das Geld aus dem Ausgabeschacht entnimmt und in sein Portemonnaie einsteckt. Wer kennt die Person auf dem Foto? Hinweise bitte an die Polizei in Hattingen, 02324-9166-6000 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell