Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Öffentlichkeitsfahndung- Wer ist dieser Mann?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am 19.11.2018 wurden drei gefälschte Überweisungsträger bei einem Geldinstitut eingereicht. Das Geld wurde dem Konto eines Bewohners im EN-Kreis gutgeschrieben. Am 20.11.2018, jeweils um 11.09 Uhr und um 11.18 Uhr, wurden 500 Euro von diesem Konto durch einen bisher unbekannten Täter abgehoben. Die Abhebungen fanden an einem Geldautomaten einer Sparkasse in Düsseldorf statt. Ein Zusammenhang zwischen dem Abheber und dem Kontoinhaber ist anzunehmen. Der bisher unbekannte Abheber ist auf den beigefügten Fotos zu sehen. Wer kennt die auf dem Bild abgebildete Person und kann sachdienliche Hinweise geben. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02335-91664000 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell