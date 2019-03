Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Öffentlichkeitsfahndung- Wer kennt diese Frau?

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am 29.05.2018, gegen 13:00 Uhr, wurde an einem Geldautomaten in der Hauptstelle der Sparkasse Herdecke, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, einer Kundin kein Geld ausgegeben. Das Geld wurde jedoch verzögert durch den Automaten ausgegeben. Die abgebildete Frau nutzte ihre Gelegenheit und nahm das Geld in Höhe von 150 EUR unberechtigt aus dem Ausgabeschacht. Wer kennt diese Person? Die Polizei bittet um Hinweise unter 02324/91666000 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

