POL-EN: Hattingen- Vermisstenfahndung- Die Polizei bittet um Mithilfe

Hattingen (ots) - Am 21.12.2017 wurde der 76-jährige Hubert K. zuletzt am St. Elisabeth-Krankenhaus in Hattingen Niederwenigern gesehen. Der 76-jährige war hier zur ärztlichen Behandlung untergebracht. Um 19:00 Uhr fiel sein Verschwinden auf. Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist nicht auszuschließen, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Hubert K. ist etwa 165cm groß und hat kurze graue Haare und trägt eine Brille. Zuletzt wurde er mit grauer Sweatjacke gesehen, mehr Informationen zur Bekleidung sind nicht bekannt. Hubert K. ist wohnhaft in Oberhausen, aus diesem Grund ist es möglich, dass er sich in diese Richtung begeben hat. Ferner ist er begeisterter Reiter und Pferdeliebhaber und hält sich daher gerne in der Umgebung dieser Tiere auf. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02324-91666000.

