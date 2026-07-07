Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Feuerwehrwettkämpfe in Friedrichshafen finden großen Anklang

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Friedrichhafen (ots)

Jedes Jahr ziehen die Wettkämpfe zum Erwerb der Feuerwehr-Leistungsabzeichen viele leistungsstarke Gruppen aus den Feuerwehren des Bodenseekreis und sogar Gäste aus dem Nachbarlandkreisen an. Ausgerichtet vom Landratsamt Bodenseekreis als Rechtsaufsicht der Feuerwehren, zeigen hier die Feuerwehrleute ihr trainiertes Können, um die begehrten Leistungs-Spangen in den Stufen Bronze, Silber, oder Gold zu erringen. Der diesjährige Gastgeber war am vergangenen Samstag (4. Juli 2026) die Feuerwehr Friedrichshafen, deren Abteilung Friedrichhafen-Stadt an diesem Wochenende auch Tage der offenen Tore für die Bevölkerung veranstaltete. Rund um die Feuerwache Friedrichshafen in der Meistershofener Straße waren Wettkampfbahnen eingerichtet, auf denen das Schiedsrichterteam die Wettkampfgruppen prüfte. Viele Zuschauer verfolgten über den Samstag bei bestem Sommerwetter, wie die Leistungsgruppen die Disziplinen Löschangriff und Technische Hilfe in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden absolvierten. Die Bewerber für das Gold-Abzeichen hatten am Abend vorher schon eine schriftliche Prüfung ablegen müssen. 34 Gruppen waren über den Tag angetreten, 32 durften am späteren Nachmittag die Auszeichnungen aus der Hand von Kreisbrandmeister Alexander Amann entgegennehmen. Zwei Gruppen dürfen in die Nachprüfung. Die Verleihung im Hof der Feuerwache Friedrichshafen wurde vom Spielsmanns- und Fanfarenzug der Feuerwehr Überlingen musikalisch umrahmt. Viele Wettkämpfer nutzen das heisse Wetter, um sich im Anschluß in einem improvisierten Pool der Feuerwehr abzukühlen.

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