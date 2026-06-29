Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Feuerwehr Meckenbeuren bekämpft Fahrzeugbrand nach tödlichem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und LKW

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Meckenbeuren (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Meckenbeuren und des Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis.

Am Montagmittag (29. Juni 2026) wurde um 14.30 Uhr ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften mit dem Alarmstichwort "H4Y VU BRAND - schwerer Verkehrsunfall, Pkw gegen Lkw, ein Fahrzeug brennt" auf die B30 zwischen Meckenbeuren und Untereschach alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen war. Infolge der Kollision geriet der Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und sicherte parallel die Einsatzstelle ab. Neben dem Fahrzeugbrand musste auch ein bereits in Brand geratenes angrenzendes Buschwerk gelöscht werden.

Für den Fahrer des Pkw kam trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Fahrerin des Lkw wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Im weiteren Einsatzverlauf nahm die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe auf, um Gefahren für die Umwelt und den Straßenverkehr zu verhindern. Zudem errichteten die Einsatzkräfte einen Sichtschutz und unterstützten bei der Bergung der Fahrzeuge an der Einsatzstelle.

Während der gesamten Einsatzdauer war die B30 für den Verkehr voll gesperrt. Die Ursache des Unfalls sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr Meckenbeuren war mit neun Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften über mehrere Stunden im Einsatz. Aufgrund des Meldebildes wurden gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung zusätzlich die Feuerwehren aus Tettnang und Ravensburg alarmiert. Neben Rettungsdienst, PSNV und der Polizei verschaffte sich auch der Kreisbrandmeister vor Ort einen Überblick über die Einsatzlage.

Eingesetzte Kräfte:

- Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren - Freiwillige Feuerwehr Tettnang - Freiwillige Feuerwehr Ravensburg - Kreisbrandmeister Alexander Amann - DRK-Rettungsdienst, Notarzt und OrgL - PSNV Bodenseekreis - Amt für Gewässer- und Bodenschutz - Polizei - Straßenmeisterei

Pressekontakt:

Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren Kai Amrein, Pressesprecher E-Mail: pressesprecher@ffw-meckenbeuren.de www.ffw-meckenbeuren.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell