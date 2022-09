Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Bodan GmbH ist "Partner der Feuerwehr"

Überlingen (ots)

Der Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis freut sich sehr, dem in Überlingen ansässigen Naturkostgroßhändler Bodan GmbH, das vom Deutschen Feuerwehrverband (DFV) ins Leben gerufene Förderschild "Partner der Feuerwehr" verleihen zu können.

Anlass für die Verleihung ist der hohe Einsatz und das Engagement der Firma Bodan für die Jugendfeuerwehren des Bodenseekreises, die die Nachwuchsorganisationen der freiwilligen Feuerwehren sind.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde auf dem Bodan-Betriebsgelände in Überlingen, überreichten Verbandsvorsitzender Martin Schweitzer und Kreisjugendfeuerwehrwart Daniel Löhle, unter Anwesenheit einer Abordnung der Jugendfeuerwehren, am 29. August 2022 das Schild und die zugehörige Urkunde an Geschäftsführer Volker Schwarz und Fuhrparkleiter Jasmin Costovic.

Der Öko-Großhändler Bodan, der Naturkostläden in ganz Süddeutschland täglich frisch mit Bio-Lebensmitteln versorgt, stellte der Kreisjugendfeuerwehr sowie den Jugendfeuerwehren Oberteuringen und Markdorf seit 2012 immer wieder kostenlos einen Kühlsattelzug für Ihre Zeltlager zur Verfügung.

Das große Kreiszeltlager, das alle 2 Jahre für alle 24 Jugendfeuerwehren des Bodenseekreis ausgerichtet wird, fand in den letzten Jahren u.a. auf dem Truppenübungsplatz Heuberg in Stetten a.k.M. oder dem Jugendzeltplatz Legau (Allgäu) statt. Die Planung und Organisation für die rund 300 Teilnehmer, bestehend aus Betreuern und Jugendlichen, erfordert hierbei immer ein hohes Maß an Arbeit für die Jugendbetreuer. Die Bereitstellung des Kühlaufliegers ist hierbei immer eine große Erleichterung beim Transport, sowie der Vorratshaltung der Lebensmittel unter hygienischen Bedingungen für die Dauer des Zeltlagers.

Darüber hinaus nicht zu vergessen sind die großzügigen Obstspenden, die die Jugendfeuerwehren von der Firma Bodan bei diesen Events erhalten.

Für diese selbstlose Unterstützung sagt die Kreisjugendfeuerwehr und der Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis ganz herzlichen Dank.

Die Verleihung der Auszeichnung fand hier zum ersten Mal auf Kreisebene statt.

Nach dem Überreichen von Urkunde und Schild und einem Erfahrungsaustausch, gab es für die Feuerwehrangehörigen eine Führung durch den Betrieb und Erläuterung der interessanten Logistik rund um Lagerhallen und Fuhrpark.

Ohne die professionelle und schnelle Einsatzbereitschaft der örtlichen Feuerwehren ist das Schutz- und Hilfeziel für die Bevölkerung nicht zu gewährleisten. Gerade im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren ist es ohne Unterstützung der verständnisvollen Arbeitgeber nicht möglich. Arbeitgeber, die hierbei ein besonders hohes Engagement, selbst unter Inkaufnahme wirtschaftlicher Nachteile aufbringen, können hierfür mit dieser Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverband öffentlich ausgezeichnet werden und sind wichtiger "Partner der Feuerwehr".

