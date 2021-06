Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Schwere Gewitter mit Starkregen sorgen für zahlreiche Feuerwehreinsätze im Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots)

Am Dienstagabend ab 19 Uhr zogen schwere Gewitter mit Starkregen von Nordosten her kommend über den Bodenseekreis. Innerhalb 3 Stunden wurden Feuerwehren im Bodenseekreis zu 60 Einsätzen alarmiert. Die tatsächliche Einsatzzahl, die sich jetzt noch nicht beziffern lässt, dürfte deutlich höher liegen, da die Feuerwehren die Einsatzstellen bei großem Aufkommen teilweise direkt für sich selber disponieren. Im Gegensatz zum vorhergehenden Montagabend, wo der Einsatzsschwerpunkt nach einem Unwetter ausschliesslich in Meckenbeuren lag, war heute unter anderem das nördliche Gemeindegebiet von Friedrichshafen besonders betroffen. Die Freiwilligen Feuerwehren Friedrichshafen, Immenstaad, Markdorf, Oberteuringen, Hagnau, Meckenbeuren und Überlingen mussten in ihren Zuständigkeitsbereich Keller leerpumpen, das weitere Vollaufen von tiefer gelegenen Räumen verhindern und überflutete Straßen sperren. Durch das Freiräumen von Abflüssen konnte oft ein Ablaufen der Wassermassen erreicht werden. Bis zum späteren Abend, nachdem das Unwetter bereits über den Bodensee Richtung Schweiz abgezogen war, waren zahlreiche Feuerwehrleute noch im Einsatz. Weitere, aber schwächere Regenfälle sind in der Nacht noch möglich, morgen am Mittwoch muss mit weiteren Gewittern gerechnet werden.

