KFV Bodenseekreis: Schwerer Verkehrsunfall auf B31 zwischen PKW und LKW

Auf der Bundesstraße 31, zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Meersburg, kam es am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr in Fahrtrichtung Friedrichshafen nach dem Parkplatz Wölfle zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW Audi und einem LKW. Nach ersten Polizeiermittlungen kam der PKW ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden LKW. Die zuständige Freiwillige Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen unter Einsatzleiter Mischa Kasper, sowie die zur Unterstützung mitalarmierten Kräfte der Feuerwehren Meersburg und Daisendorf rückten mit einem Großaufgebot von 50 Einsatzkräften aus. Die Rettungsdienste waren mit 35 Helfern und Ärzten im Einsatz. Ebenfalls vor Ort begaben sich die beiden stellvertretenden Kreisbrandmeister Michael Fischer und Dagobert Heß. Drei Personen waren in dem Unfallwagen schwer eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgeräten aufwändig befreit werden. Zwei Fahrzeuginsassen wurden bereits ausserhalb von Ersthelfern betreut. An den schweren erlittenen Verletzungen verstarben noch vor Ort ein 12 Jahre alter Junge und ein 35jähriger Mann, der 18jährige Beifahrer verstarb wenig später im Krankenhaus, in das er mit dem Rettungshubschrauber eingeliefert worden war. Ein 11jähriges Mädchen und die Fahrerin des Audi erlitten schwere Verletzungen. Der Fahrer des LKW wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße war während der Rettungsarbeiten und nachfolgenden Unfallaufnahme stundenlang gesperrt. Einsatzende für die Feuerwehr vor Ort war gegen 10.37 Uhr, als die Einsatzstelle an die Polizei übergeben wurde. Für die Ersthelfer und die eingesetzten Rettungskräfte wurde der Notfallnachsorge- und der Einsatznachsorgedienst alarmiert.

Einheiten vor Ort:

- Freiwillige Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen - Freiwillige Feuerwehr Meersburg - Freiwillige Feuerwehr Daisendorf - Rettungsdienst, SEG, Leitender Notarzt, Org-Leiter RD - Rettungshubschrauber Christoph 45 - Rettungshubschrauber Rega 7 - Stellv. Kreisbrandmeister Michael Fischer - Stellv. Kreisbrandmeister Dagobert Heß - Landespolizei

