Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Sturmtief Sabine beschäftigt Feuerwehren seit Montagmorgen

Friedrichshafen (ots)

Das lange angekündigte Sturmtief "Sabine" erreichte den Bodenseekreis am Montagmorgen und sorgte da schnell für etliche Einsätze der Feuerwehren im Landkreis. Der Bodenseekreis kam, im Vergleich zu den Nachbarkreisen glimpflich mit 72 Einsätzen am Montag davon. Verletzte gab es nach Informationen der Feuerwehr keine. Am Dienstag, als der Sturm erneut auffrischte, liefen bis elf Uhr Vormittags aber erneut schon wieder 23 Einsatzmeldungen an der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle auf. Da die Sturm- und Starkwindlage laut Deutschem Wetterdienst noch bis Dienstagabend andauern wird, ist mit weiteren Einsätzen zu rechnen. Die meisten Ereignisse waren umgestürzte Bäume auf Verkehrswegen oder in Stromleitungen, sowie Gebäudeteile, die drohten herunterzustürzen und die von der Feuerwehr gesichert werden mussten. Sturmholz im Wald ist noch immer eine Gefahr, deswegen bitten wir vom Betreten der Wälder erstmal abzusehen.

