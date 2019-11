KFV Bodenseekreis: Führungskräftefortbildung für Hilfsorganisationen / Feuerwehren im Bodenseekreis wappnen sich für die Zukunft

Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

Frickingen (ots)

Am Freitag 8. November 2019 fand in der Graf-Burchard-Halle in Frickingen die Führungskräfteweiterbildung des Landratsamtes, Referat Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst statt. Dr. Michael Bussek, als Amtsleiter des Rechts- und Ordnungsamtes, begrüßte die zahlreichen Teilnehmer aus den freiwilligen Feuerwehren und den Werkfeuerwehren des Bodenseekreises, sowie viele Gäste aus anderen Hilfsorganisationen und der Polizei. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Peter Schörkhuber führte durch die interessante Veranstaltung, die neben aktuellen Infos zur neuen Einsatzführungssoftware Fireboard und zu Digitalfunk, der im Bodenseekreis für die Feuerwehren nächstes Jahr eingeführt werden soll, auch Fachvorträge umfasste, wie z.B. den Einsatzbericht des damaligen Kommandanten der Feuerwehr Bad Aibling Wolfram Höfler zu dem großen Zugunglück 2016 und von Tobias Riether und Kommandant Alexander Amann zum Brand des Gasthaus Adler in Hefigkofen im Februar 2019. Eine Fahrzeugausstellung im Außenbereich, mit den neuesten in Dienst gestellten Einsatzfahrzeugen im Landkreis, rundeten die Veranstaltung ab.

