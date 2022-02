Freiwillige Feuerwehr der Stadt Overath

FW Overath: Wechsel in der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Overath

Nach nunmehr 17 Jahren in der Leitung der Feuerwehr Overath endet die Amtszeit des stellvertretenden Wehrleiters Willi Schmitz. Am 01.04.2005 übernahm er das Amt als Leiter der Feuerwehr Overath, welches er bis 31.10.2016 ausübte. Anschließend blieb er ab 01.11.2016 der Leitung der Feuerwehr als stellvertretender Wehrleiter erhalten. Während seiner gesamten Laufbahn in der Wehrleitung hat er die Standortsuche für das Feuerwehrtechnische Zentrum und die Jugendfeuerwehr sowie für die Wache Overath begleitet.

Auch die Gründung der Einheit Marialinden im Jahre 2008 hat er federführend vorangetrieben und erfolgreich durchgeführt.

In der Ratssitzung am 16.02.2022 wurde Willi Schmitz nun auf eigenen Wunsch aus dem Amt als stellvertretenden Leiters der Feuerwehr entlassen. Christian Fischer ist seit dem 17.02.2022 der gewählte Nachfolger von Willi Schmitz und tritt sein Amt als kommissarisch stellvertretender Leiter der Feuerwehr an.

Wir danken Willi Schmitz für seinen unermüdlichen Einsatz, seine gewissenhafte und zuverlässige Führung der Feuerwehr und sein Engagement wo immer sein Engagement gefragt war. Er hat die Feuerwehr Overath über viele Jahre geprägt und geführt. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg. Willi Schmitz bleibt der Feuerwehr Overath aber als aktives Mitglied im Einsatzdienst sowie als bestellter Einsatzleiter erhalten.

