Freiwillige Feuerwehr der Stadt Overath

FW Overath: Freiwillige Feuerwehr. Für mich. Für alle.

Overath (ots)

Sie suchen auch noch nach guten Vorsätzen für das neue Jahr? Pünktlich vor dem Jahreswechsel haben wir da eine Idee für Sie ...

Sicher haben Sie schon bemerkt, überall im Stadtgebiet sind Banner und Plakate aufgetaucht. Auch in sozialen Medien wurde die Präsenz der Feuerwehr verstärkt und somit die landesweite Kampagne aufgegriffen.

Unter dem Motto "Freiwillige Feuerwehr. Für mich. Für alle." unterstützt das Innenministerium gemeinsam mit dem Verband der Feuerwehren (VdF) die Freiwilligen Feuerwehren dabei,

- neue Mitglieder zu gewinnen und vorhandene Mitglieder zu binden, - das Image der Freiwilligen Feuerwehren zu stärken, - den feuerwehrinternen Dialog zu fördern und - die Bevölkerung über die Tätigkeiten und die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehren für die Gesellschaft aufzuklären.

Auch die Stadt Overath hat in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Overath und in Anlehnung an diese Kampagne zum Zwecke der Mitgliedergewinnung eine entsprechende Aktion gestartet.

Hierzu hat sich ein Arbeitskreis, bestehend aus Mitgliedern jeder Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Overath, zusammengefunden. Nun sind die Plakate und Banner im Stadtgebiet aufgehängt, um auf die Aktion aufmerksam zu machen und das Interesse der Mitmenschen zu wecken. Alle Interessierten sind eingeladen, sich die Arbeit der Feuerwehr vor Ort anzusehen. Unter der eMail-Adresse: seidabei@feuerwehr-ov.de oder unter 0176/76181925 (gerne auch per WhatsApp) können Sie weitere Informationen erhalten.

Wer also noch einen guten Vorsatz fürs neue Jahr sucht: In unserem Team ist noch Platz!

Wir heißen jeden herzlich willkommen, der sich bei uns mit einbringen will!

