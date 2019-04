FW Overath: Freiwillige Feuerwehr Overath beglückwünscht 15 neue Kameraden

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Overath

15 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Rösrath und Overath traten am vergangenen Sonntag zur Abschlussprüfung der Module 1 + 2 (Truppmann Ausbildung) am Gerätehaus der Löschgruppe Vilkerath an.

Vor Beginn des Lehrgangs am 09.03.2019 erfolgte im Vorfeld die Ausbildung in Erster Hilfe am 16.02.2019. Erstmals in diesem Lehrgang wurden 2 Mitglieder der Unterstützungseinheit der Feuerwehr Rösrath unterrichtet.

An insgesamt sechs Wochenenden (92 Unterrichtsstunden) wurden die Anwärterinnen und Anwärter in den verschiedensten Unterrichtsthemen ausgebildet. Das Augenmerk lag hierbei sowohl auf der Brand- und Löschlehre, der Fahrzeug- und Gerätekunde als auch auf den Rechtsgrundlagen. Somit haben die neuen Kameradinnen und Kameraden das Rüstzeug erworben, um am Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr teilnehmen zu dürfen.

Die Grundausbildung besteht aus zwei Bausteinen. Der erste Grundbaustein beinhaltet Modul 1 + 2, der zweite Baustein Modul 3 + 4. Diese müssen zunächst erfolgreich absolviert werden, bevor weitergehende Ausbildungen angetreten werden können. Module 1 + 2 werden in Overath ausgebildet. Etwa zeitgleich startet bei der Feuerwehr Rösrath der zweite Baustein mit den Modulen 3 + 4, in dem das Grundwissen in der technischen Hilfeleistung gelehrt wird.

Im Anschluss an die praktische Prüfung konnte der Wehrleiter der Feuerwehr Overath Heiko Schmitt im Beisein des Wehrleiters der Feuerwehr Rösrath Bastian Eltner allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum bestandenen Lehrgang gratulieren.

Unser Dank gilt allen Ausbildern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in ihrer Freizeit neue Kameradinnen und Kameraden auszubilden, allen voran dem Lehrgangsleiter Patrick Althoff für die Organisation dieses Lehrgangs.

Wir wünschen allen Absolventinnen und Absolventen des Lehrgangs viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg in der Feuerwehr.

