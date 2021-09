Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: André Fey neuer stellvertretender Einheitsführer in Menden

Sankt Augustin (ots)

(sl) Seit Beginn des Monats ist Brandmeister André Fey neuer stellvertretender Einheitsführer der Einheit Menden der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin.

Er tritt die Nachfolge von Stefan Bonerath an, der zwar weiterhin aktives Mitglied der Einheit Menden bleibt, aber aus privaten Gründen die Führungsfunktion niedergelegt hat.

André Fey ist 25 Jahre jung, seit mehr als 15 Jahren Mitglied der Feuerwehr und aktuell im Dienstgrad Brandmeister. Ihm liegt das Engagement in der Feuerwehr im Blut, denn schon seit Vater war viele Jahre in der Feuerwehr und auch viele Jahre Einheitsführer der Einheit Menden. Insbesondere im Bereich der Jugendfeuerwehr hat André Fey sich als Jugendwart besonders engagiert und sein Wissen dem Nachwuchs weitergegeben.

Das neue Mitglied der Führung in der Einheit Menden ist im zivilen Leben studierter Elektroingenieur und befindet sich gerade im Masterstudium Rettungsingeneurwesen an der TH Köln. Im nächsten Jahr strebt er an bei einer Berufsfeuerwehr tätig zu werden und sein Hobby zum Beruf zu machen.

"Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin dankt Stefan Bonerath für seinen Dienst in der Einheitsführung und freut sich, dass er als aktive Einsatzkraft weiterhin Teil unserer Feuerwehr bleiben wird", So Herbert Maur, Leiter der Feuerwehr Sankt Augustin. "André Fey wünsche ich viel Erfolg in der neuen Aufgabe und freue mich auf die Zusammenarbeit".

