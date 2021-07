Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Küchenbrand in Reihenhaus in Mülldorf

Sankt Augustin (ots)

(ds) Um 18:59 am Mittwochabend wurden die Einheiten Menden und Mülldorf der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin in den Veilchenweg in Mülldorf alarmiert. Gemeldet war ein Küchenbrand in einem Reihenendhaus.

Insgesamt gingen drei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude zur Brandbekämpfung vor, um die brennende Dunstabzugshaube in Kombination mit Essen auf dem Herd zu löschen. Dabei wurde ein C-Rohr eingesetzt.

Drei Bewohner wurden durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Nach Beendigung der Brandbekämpfung wurde das Gebäude durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr quergelüftet. Das Gebäude ist aufgrund des Brandes zur Zeit nicht bewohnbar.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist der Feuerwehr nicht bekannt. Im Einsatz waren unter der Leitung des Leiters der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Herbert Maur, 29 Kameradinnen und Kameraden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell