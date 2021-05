Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Feuerwehr rettet drei Kinder von Insel auf Sieg

Sankt Augustin (ots)

Alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Feuerwehr Siegburg und die Wasserwacht sowie der Rettungsdienst wurden am frühen Sonntag Abend um 18:12 Uhr alarmiert an die Sieg in Höhe der Brücke zwischen dem Sankt Augustiner Stadtteil Buisdorf und dem Siegburger Stadtteil Deichaus.

Gemeldet waren mehrere Kinder, die auf einer Mittelinsel der Sieg um Hilfe rufen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte dies bestätigt werden. Die Kinder konnten aufgrund der Strömung nicht mehr selbständig das Ufer erreichen. Sie waren aber unverletzt.

Gemeinsam mit der Feuerwehr Siegburg wurden die Kinder zunächst gesichert und dann mit einem Boot der Feuerwehr Siegburg ans Siegburger Ufer gebracht.

Das Rettungsboot der Einheit Buisdorf wurde zwar ebenfalls vorsorglich zu Wasser gelassen, musste aber nicht eingreifen. Sicherungsposten der Feuerwehr Sankt Augustin waren zudem an den Siegbrücken in Mülldorf, Menden und Meindorf in Stellung gegangen. Diese konnten nach der Sicherung der Kinder ihre Posten jedoch schnell wieder verlassen und den Einsatz beenden. Auch die Wasserwacht kam nicht mehr zum Einsatz.

Im Einsatz von der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin waren unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Sascha Ziegenhals ca. 60 Einsatzkräfte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell