FW Sankt Augustin: Feuewehr zu ausgesetzte Schlagen alarmiert

Sankt Augustin (ots)

Um 13:15 Uhr wurde der städtische Tagesalarm der Freiwilligen Feuerwehr in die Siegauen in Höhe der Ankerstraße in Mülldorf alarmiert. Eine Passantin hatte dort ein Terrarium aufgefunden, in dem eine Schlange zu finden war. Eine weitere Schlange war bereits außerhalb des offen stehenden Terrariums und hatte sich unter dem Terrarium verzogen.

Die Kameraden fingen die entflohene Schlange wieder ein und setzen sie zurück ins Terrarium.

Zur Bestimmung der Schlangenart wurde telefonisch die Nibelungenhalle Königswinter kontaktiert, die die Schlangen anhand von Fotos als ungiftige Kornnattern identifizierten. Eine Gefahr ging von den Tieren also nicht aus.

Mitarbeitende des Ordnungsamtes der Stadt Sankt Augustin haben die Schlangen samt Terrarium dann in die Obhut des Tierheim Troisdorf übergeben.

Die Feuerwehr kann keine Angaben zum Besitzer der Schlangen machen und warum diese in den Siegauen ausgesetzt wurden.

