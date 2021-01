Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Ruhiger Übergang ins neue Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

Sankt AugustinSankt Augustin (ots)

Einen ruhigen Übergang ins neue Jahr 2021 erlebte die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin. Ganz ohne Einsatz blieb es an Neujahr aber bisher nicht.

Um 00:10 Uhr im neuen Jahr rückte die Einheit Mülldorf in die Fährstraße aus. Nachbarn hatten einen Feuerschein im Garten gemeldet. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der Feuerschein von einer Feuertonne stammte, also ein kontrolliertes Feuer in einer Tonne. Die Feuerwehr rückte wieder ab.

Erneut die Einheit Mülldorf rückte 00:45 Uhr aus. Es brannte ein Altkleidercontainer. Dieser wurde gewaltsam geöffnet und mit dem Schnellangriff abgelöscht. Während der Löscharbeiten wurden die Einsatzkräfte auf einen weiteren Brand aufmerksam gemacht. Wenige Meter von der ersten Einsatzstelle brannte ein Altpapiercontainer. Dieser wurde ebenfalls mit dem Schnellangriffs-Rohr abgelöscht.

Insgesamt war es also ein recht ruhiger Jahreswechsel für die Feuerwehr Sankt Augustin (Stand 02:00 Uhr).

