FW Sankt Augustin: Ausgeschiedene Leitung der Einheit Menden pflanzte Baum

Sankt Augustin (ots)

Zum 1. Oktober 2020 gab es einen personellen Wechsel in der Einheitsführung der Einheit Menden der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin.

Nach 27 bzw. 21 Jahren haben Raimund Lindlahr und Volker Wendelstein ihre Führungsämter in jüngere Hände gelegt. Viele Jahre haben sie gemeinsam mit dem im Jahre 2017 verstorbenen ehem. Einheitsführer Gilbert Fey die Einheit Menden geführt.

In Gedenken an Gilbert Fey und als Erinnerung an die gute, lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit als Einheitsführung über 27 Jahre hinweg, wurde von Raimund Lindlahr und Volker Wendelstein am 30. September 2020 am Gerätehaus in Menden eine Eiche gepflanzt.

