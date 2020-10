FW Sankt Augustin: Neue Führung bei der Einheit Menden

Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

Wenn auch mit Verspätung: Der Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Herbert Maur, hat am Freitag, den 4. September 2020 bei der Einheit Menden die Anhörung zur Bestellung einer neuen Einheitsführung durchgeführt.

Brandinspektor Paul-Pierre Klein wird in den kommenden Jahren die Geschicke der Mendener Wehr leiten. Unterstützt wird er dabei von Brandmeister Frederik Filthaut und Unterbrandmeister Stefan Bonerath.

Alle drei bilden seit Jahren wichtige Stützen der Feuerwehr und stellen sich nun einer neuen Herausforderung. Notwendig geworden war die Wahl, weil der bisherige Einheitsführer Brandoberinspektor Raimund Lindlahr und sein Stellvertreter Hauptbrandmeister Volker Wendelstein nach Jahrzehnten, in denen sie sich verantwortungsvoll engagiert haben, ihre Ämter abgeben werden. Eigentlich wollten sie dies bereits vor einem halben Jahr. Nachdem das Corona-Virus diesen Planungen im März kurzfristig einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, wurde die Wahl Anfang September mit sechs Monaten Verzögerung durchgeführt. Für Paul Pierre Klein bedeutet diese Wahl einen Wechsel von der stellvertretenden Einheitsführung zum Einheitsführer. Er war bereits im Januar 2018 in die Einheitsführung aufgerückt, nachdem der damalige Einheitsführer Gilbert Fey im Alter von 57 Jahren im Dezember 2017 verstorben war. Die scheidenden Einheitsführer Raimund Lindlahr, seit Frühjahr pensionierter Feuerwehrbeamter der Stadt Troisdorf, und Volker Wendelstein, im Hauptberuf als Schornsteinfeger selbständig, hatten die Mendener Wehr über viele Jahre zusammen mit Gilbert Fey erfolgreich geleitet und mit großem persönlichen Engagement zukunftsfest gemacht. Sie legten mit Ende des Monats September ihre langjährige Führungstätigkeit von 27 bzw. 21 Jahren nieder und bleiben der Einheit als aktive Kameraden weiterhin erhalten.

Ihre Erfolge können sich heute sehen lassen: Sowohl die Einsatzabteilung als auch die Jugendfeuerwehr sind heute personell und fachlich gut aufgestellt.

Paul Pierre Klein dankte Raimund Lindlahr und Volker Wendelstein ganz ausdrücklich dafür, dass er in den vergangenen drei Jahren bereits hervorragend die die Führungsstruktur integriert worden sei und damit über das nötige Rüstzeug für die kommende Zeit verfügt. Frederik Filthaut engagiert sich bereits zusätzlich als Jugendwart über den normalen aktiven Dienst hinaus für die Einheit. Stefan Bonerath hält seinerseits als Gerätewart die Fahrzeuge und feuerwehrtechnischen Gerätschaften im Gerätehaus in Schuss.

Alle drei sind bereits als Jugendliche in die Jugendfeuerwehr in Menden eingetreten und bringen aufgrund ihres beruflichen Werdegangs zudem gute fachliche Kompetenz und wertvolle Erfahrungen in die Führung mit ein. Paul Pierre Klein ist bei der Werkfeuerwehr Siegwerk in Siegburg tätig. Frederik Filthaut und Stefan Bonerath kennen als Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes die Herausforderungen und die Probleme, aber auch die Chancen, die die heutige Zeit an Feuerwehrleute stellt, bestens aus eigener Anschauung, sei es in den verschiedensten Bereichen wie dem Feuerlöschwesen, der technischen Hilfeleistung, stetig steigende Einsatzzahlen oder auch eher weichen Faktoren wie Führungsverhalten und Sozialkompetenz.

Der Leiter der Feuerwehr Herbert Maur und seine beiden Stellvertreter Andreas Wielpütz und Sascha Ziegenhals zeigten sich erfreut darüber, dass eine adäquate neue Führung zum 1. Oktober mit großer Motivation ihre Arbeit aufgenommen hat, wünschten ihnen dabei viel Erfolg und ein glückliches Händchen für die Zukunft und dankten zudem den Scheidenden recht herzlich für ihre langjährige, geleistete Arbeit.

