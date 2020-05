Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin sagt alle Feuerwehrfeste bis 31. August 2020 ab

Sankt Augustin (ots)

Angesichts der aktuellen Lage aufgrund der Corona-Pandemie haben die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin beschlossen, die für diesen Sommer bis 31.08.2020 geplanten Feuerwehrfeste abzusagen.

Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr bedauern diese Absagen sehr. Sind diese Feste doch gute Gelegenheiten den Bürgerinnen und Bürgern die Arbeit der Feuerwehr persönlich vorzustellen und Fahrzeuge und Ausrüstung zu zeigen. Zudem sind die Feste ein fester Bestandteil im örtlichen Dorfleben. Auch die Kinder kommen bei den Festen ja durch die vielfältigen Angebote nie zu kurz.

"Der Schutz und die Gesundheit der Bevölkerung liegen uns sehr am Herzen und haben höchste Priorität. Deswegen sehen wir die Notwendigkeit der Absage als Selbstverständlichkeit", so Herbert Maur, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin. "Trotzdem ist es natürlich schade, dass wir in diesem Jahr nicht mit den Bürgerinnen und Bürgern feiern können."

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat in der Coronaschutzverordnung in der Fassung vom 1. Mai 2020 festgelegt, dass Großveranstaltungen bis zum 31.08.2020 zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV2 untersagt sind. Wenn auch nicht explizit erwähnt, fallen auch die beliebten Feuerwehrfeste der Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr unter diese Regelungen.

Betroffen sind das Feuerwehr- und Kinderspielfest der Einheit Hangelar im Mai, die Mittsommernacht und Stadtfeuerwehrtag in Mülldorf und das Feuerwehrfest in Meindorf im Juni sowie die Pleeser Strandparty und Feuerwehrfest in Niederpleis und das Feuerwehrfest in Menden im August. Ersatztermine wird es für diese Veranstaltungen mit Stand heute nicht geben, sondern im nächsten Jahr wieder stattfinden.

Über die Durchführung des "Schwoof op dem Hof" und des Feuerwehrfestes in Buisdorf, welche traditionell am ersten Wochenende Anfang September stattfinden, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, da die derzeitige Verordnung ein Verbot zunächst bis zum 31.08.2020 vorsieht.

