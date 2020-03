Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Feuerwehr rettet Kanufahrer aus der Sieg

Sankt Augustin (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin wurde am Freitag Vormittag um 10:56 Uhr alarmiert, da gemeldet wurde, dass eine Person in der Sieg gekentert sei und sich an seinem Kanu festhält. Die Feuerwehr Troisdorf war ebenso alarmiert wie auch das Rettungsboot aus Niederkassel-Mondorf und die DLRG Wasserrettung. Die Sieg führt derzeit starkes Hochwasser und hat eine erhöhte Fließgeschwindigkeit.

Die zu rettende männliche Person konnte durch die Besatzung des Rettungsbootes der Einheit Buisdorf in Höhe des Sportplatzes in Meindorf gesichtet, gesichert und an Land gebracht werden. Der Mann wurde an den Rettungsdienst übergeben, ist aber soweit wohlauf. Er ist lediglich unterkühlt.

Im Einsatz waren unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Herbert Maur 45 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin aus allen Einheiten und des Tagesalarms.

