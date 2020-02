Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Feuerwehr Buisdorf mit neuer Homepage

Bild-Infos

Download

Sankt Augustin (ots)

Die Einheit Buisdorf der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin hat eine neue Homepage. Die bisherige Seite wurde grundlegend überarbeitet und alle Inhalte können nun auch auf mobilen Endgeräten voll umfänglich angezeigt werden. Die Webseite informiert die Besucher über die Arbeit der Feuerwehr und es gibt wissenswerte Details zum Standort Buisdorf. Neben der Vorstellung der Einheitsführung und weiterer Ansprechpartner wird auch ein besonderes Augenmerk auf das Gebäude an sich sowie die Fahrzeuge gelegt.

Feuerwehr ist so viel mehr als nur mit Blaulicht zum Einsatzort zu fahren. Mit der neuen Homepage soll die Arbeit der Feuerwehr den Bürgern ein Stückchen näher gebracht werden. Informationen rund um das für Buisdorf relevante Einsatzgebiet, abgearbeitete Einsätze und auch über die Jugendabteilung sind online zu finden. Dazu hilfreiche Informationen rund um das Thema Brandschutz für die Bevölkerung. Technikinteressierte erhalten viele Details zu den Fahrzeugen und deren Beladung.

Zudem besteht die Möglichkeit, mit dem Förderverein der Einheit in Kontakt zu treten. Im Bereich News gibt es aktuelle Informationen rund um das Wirken der Kameraden am Standort Buisdorf. Unter dem Menüpunkt Mitgliedschaft besteht die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, wie ein aktiver Dienst bei der Feuerwehr aussehen kann und welche Anforderungen gestellt werden. Zu finden ist die neue Webseite unter www.feuerwehr-buisdorf.de. (SO)

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

Pressesprecher

Sascha Lienesch

Mobil: 0178 / 286 78 79

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sankt-augustin.de

https://www.feuerwehr-sankt-augustin.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell