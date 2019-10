Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Buisdorf

Sankt Augustin (ots)

Am frühen Sonntag Abend (17:54 Uhr) wurden die Einheiten aus Buisdorf, Niederpleis und Mülldorf in den Sankt Augustiner Ortsteil Buisdorf alarmiert. Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Rosenhain" brannte es.

Die Bewohner der insgesamt 13 Wohnungen haben das Gebäude schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen und sich in Sicherheit gebracht.

Zwei Trupps der Feuerwehr gingen unter Atemschutz mit einem C-Rohr in den Keller vor und löschten das Feuer. Es brannte ein Durchlauferhitzer in einem Kellerraum. Die oberen Etagen und die anderen Kellerräume wurden durch die Feuerwehr durchsucht.

Verletzt wurde niemand. Eine ältere Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst betreut, aber nicht ins Krankenhaus transportiert. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei hat die Kellerräumlichkeiten versiegelt und wird die Brandursachenermittlung vornehmen.

Unter der Führung des stv. Leiters der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Sascha Ziegenhals, waren 52 Einsatzkräfte der Feuerwehr in elf Fahrzeugen im Einsatz.

