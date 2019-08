Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: "Schwoof up dem Hof" und Tag der Offenen Tür in Sankt Augustin-Buisdorf

Sankt Augustin (ots)

Zum Abschluss der Sommersaison lädt die Einheit Buisdorf der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin wieder zu ihrem Feuerwehrfest ein.

Am Samstag Abend, den 31.08.2019 geht es ab 19 Uhr mit dem "Schwoof up dem Hof" am Feuerwehrgerätehaus an der Frankfurter Straße los. Bei Partymusik für Jedermann wird getanzt und gefeiert.

Am Sonntag, den 01.09.2019 um 11 Uhr gehts dann mit dem traditionellen Tag der offenen Tür weiter. Um 12 Uhr werden durch den Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Herbert Maur, Beförderungen vorgenommen.

Die Kameradinnen und Kameraden der Jugendfeuerwehr zeigen um ca. 15:30 Uhr den Besucherinnen und Besuchern Ihr Können in einer Show-Übung. Die Jugendfeuerwehr der Einheit Buisdorf feiert in diesem Jahr ihr 50jähriges Bestehen.

Den ganzen Tag gibt es Spiele für Kinder und natürlich die Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto. Für kleine und große Besucher gibt es eine Fahrzeugausstellung, bei der man allerlei über die Technik der Feuerwehr erfährt.

Der beliebte Spießbraten darf natürlich auch bei diesem Feuerwehrfest nicht fehlen. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen natürlich bestens gesorgt.

Die Kameradinnen und Kameraden freuen sich auf viele Besucher. Der Eintritt ist an beiden Tagen natürlich frei.

