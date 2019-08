Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Feuerwehrfest in Sankt Augustin-Menden

Sankt Augustin (ots)

Die Feuerwehr-Einheit aus Sankt Augustin-Menden lädt auch in diesem Jahr zum großen Feuerwehrfest. Los geht es am Samstag, den 24. August um 19 Uhr mit der großen Party am Feuerwehrhaus an der Siegstraße 131 in Menden.

DJ Matthias wird für gute Stimmung sorgen. Im kulinarischen Angebot sind an dem Abend der beliebte Pulled Pork Burger, Hamburger und Spießbraten. Natürlich bieten die Kameradinnen und Kameraden neben Kölsch und alkoholfreien Getränken auch wieder Cocktails an.

Am Sonntag (25. August) gehts dann ab 11 Uhr weiter mit dem Tag der offenen Tür. Natürlich gibt es die beliebten Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto, ein Kinderkarussell, eine große Spielstraße und eine Fahrzeug- und Geräteschau. Ein perfektes Ausflugsziel für Familien mit Kindern, die bei der Feuerwehr so einiges erleben können.

Ab 14 Uhr öffnet das Café Florian mit leckerem Kaffee und Kuchen und frisch gebackenen Crepes.

Der Eintritt ist an beiden Tagen selbstverständlich frei. Die Kameradinnen und Kameraden freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher aus Menden und Umgebung.

Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

Pressesprecher

Sascha Lienesch

Mobil: 0178 / 286 78 79

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sankt-augustin.de

https://www.feuerwehr-sankt-augustin.de

