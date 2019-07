Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Verkehrsunfall - Freiwillige Feuerwehr befreit junge Frau aus PKW

Sankt Augustin (ots)

Um 08:02 Uhr am Donnerstag wurden die Einheiten Niederpleis, Hangelar, Buisdorf und Mülldorf sowie der Tagesalarm der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin alarmiert zu einem Verkehrsunfall in Birlinghoven an der Stadtgrenze zu Bonn.

Der Rettungsdienst war bereits vorher alarmiert worden und forderte die Feuerwehr nach, da festgestellt wurde, dass eine junge Frau (19 Jahre) mit ihrem PKW von der Fahrbahn abgekommen ist und der PKW auf der Seite lag. Die Fahrerin wurde in ihrem PKW eingeschlossen.

Mittels hydraulischem Spreizer wurde durch die Feuerwehr die Heckklappe geöffnet und so Zugang zum Fahrzeug geschaffen. Die Fahrerin konnte dann selbständig das Fahrzeug verlassen. Sie wurde anschließend leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr richteten das Fahrzeug anschließend auf und übergaben die Einsatzstelle der Polizei, die dann die Unfallaufnahme vorgenommen hat und die Bergung durch ein Abschleppunternehmen veranlasste.

Unter der Leitung des stv. Leiters der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Andreas Wielpütz waren 38 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes musste die Straße "An den Weiden" / "Birlinghovener Straße" voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

Pressesprecher

Sascha Lienesch

Mobil: 0178 / 286 78 79

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sankt-augustin.de

https://www.feuerwehr-sankt-augustin.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell