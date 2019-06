FW Sankt Augustin: Terminhinweis: Großübung der Jugendfeuerwehr der Stadt Sankt Augustin

Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

Zur großen Jahresübung treffen sich die Kameradinnen und Kameraden aller Einheiten der Jugendfeuerwehr in Sankt Augustin, um ihr Können den Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen.

Bei der Übung am kommenden Samstag, 23.06.2019 ab 15:30 Uhr werden an der Grundschule in Meindorf (Rubensstraße) gleich mehrere Szenarien abgearbeitet.

Übung 1: Die Jugendfeuerwehr Niederpleis wird zunächst eine Übung vorführen, bei der es um die Menschenrettung geht. Hierbei werden Leitern eingesetzt und Hebekissen.

Übung 2: Anschließend zeigen die jungen Mülldorfer Kameradinnen und Kameraden, wie eine Menschenrettung über die Drehleiter funktioniert. Hierzu werden zwei Personen vom Dach der Mehrzweckhalle Meindorf gerettet.

Übung 3: Die Jugendfeuerwehrgruppen der Einheiten aus Hangelar, Menden und Meindorf simulieren einen Chemieunfall in einem Schulraum und einen daraus resultierenden ABC-Einsatz inkl. dem Aufbau eines Dekontaminations-Platzes. Zusätzlich werden hier auch "Verletzte" versorgt.

Übung 4: Das vierte Szenario bestreitet die Jugendfeuerwehr aus Buisdorf. Diese tragen einen Löschangriff zur Brandbekämpfung aus mehreren Rohren vor. Angenommen wird hier die Entnahme von Löschwasser aus einem offenen Gewässer (nicht Hydrant).

Aufgrund der Platzverhältnisse werden diese vier Einsätze nacheinander abgearbeitet. Die Kinder und Jugendlichen sind hochmotiviert und werden beweisen, was sie bereits gelernt haben.

Die Jugendfeuerwehr Sankt Augustin freut sich über viele Besuche der Bürgerinnen und Bürger aus ganz Sankt Augustin.

