FW Sankt Augustin: Feuerwehr- und Kindespielfest bei der Feuerwehr Hangelar

Sankt Augustin (ots)

Traditionell macht die Einheit Hangelar den Auftakt im Reigen der Feuerwehrfeste der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin. Am Sonntag, den 5. Mai 2019 öffnen die Kameradinnen und Kameraden ab 11 Uhr die Türen des Feuerwehrhauses an der Graf-Zeppelin-Straße 5 in Hangelar.

Bei kühlem Kölsch startet der Tag mit einem Frühschoppen. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl in Form von Leckerem vom Grill als auch nachmittags mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Den ganzen Tag über können sich Kinder bei der Feuerwehr austoben. Es gibt einen Spieleparcour, eine Hüpfburg, ein Kinder-Karussel und natürlich die beliebten Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto.

Um 13:15 Uhr werden die zuletzt neu beschafften Feuerwehrfahrzeuge, ein Löschgruppenfahrzeug (LF20) und ein Mannschafttransportfahrzeug (MTF) gesegnet, damit die Kameradinnen und Kameraden stets gesund aus Einsätzen zurück kehren.

Alle Bürgerinnen und Bürger aus Hangelar und natürlich der Umgebung sind herzlich willkommen.

