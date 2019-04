Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin zu Empfang der Landesregierung NRW eingeladen

Sankt Augustin

Eine Kampagne der Landesregierung mit dem Landessportbund mit dem Titel "365 Tage der Ehre" findet an diesem Wochenende seinen Abschluss. Zur finalen Veranstaltung hatte die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen, Andrea Milz, in das Steigenberger Grandhotel auf dem Petersberg in Königswinter eingeladen.

Dabei zählten zu den Gästen nicht nur Ehrenamtler aus dem Sportbereich, sondern auch aus der Kunst, der Kultur und dem Brauchtum.

Eine 12köpfige Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin stand ebenfalls auf der Gästeliste. Mit der Einladung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus Sankt Augustin wollte Andrea Milz stellvertretend einen Dank der Landesregierung für das freiwillige Engagement zum Ausdruck bringen.

Bei Kaffee und Kuchen diskutierte die Staatssekretärin auf dem Podium zu den Herausforderungen bei der Akzeptanz von Frauen in Führungspositionen von Vereinen und Verbänden.

