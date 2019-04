Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Großeinsatz in Kinderklinik Sankt Augustin zum Glück glimpflich ausgegangen

Sankt Augustin (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin ist heute um 15:28 Uhr mit dem Einsatzstichwort "B4" zur Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin alarmiert. Die Einheiten aus Menden, Meindorf, Hangelar, Mülldorf und Niederpleis sowie der Tagesalarm rückten unter der Leitung des Leiters der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Herbert Maur, zur Einsatzstelle aus.

In einem Technikraum hatte es einen Defekt in einer Druckluftanlage gegeben, der eine Rauchentwicklung zur Folge hatte. Drei Trupps unter Atemschutz gingen in das Gebäude vor und nahmen Messungen auf Schadstoffe vor. Diese Messungen verliefen negativ.

Durch die Feuerwehr wurden umfangreiche Be- und Entlüftungsmaßnahmen durchgeführt. Ein C-Rohr wurde in Bereitstellung gehalten, musste aber nicht eingesetzt werden.

Der Patientenbereich der Kinderklinik war nicht betroffen. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren ca. 70 Einsatzkräfte in 18 Fahrzeugen.

Die Straßen rund um die Kinderklinik sind wieder frei.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

Pressesprecher

Sascha Lienesch

Mobil: 0178 / 286 78 79

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sankt-augustin.de

https://www.feuerwehr-sankt-augustin.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell