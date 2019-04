Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Ehrungen und Beförderungen bei Jahresdienstbesprechung der Einheit Hangelar

Nachdem Einheitsführer Christian Reinprecht alle Kameradinnen und Kameraden begrüßt hatte wurde der verstorbenen Kameraden gedacht. Im Anschluss berichtete Reinprecht über allgemeine Themen der Einheit.

Im Anschluss an den Einheitsführer berichtete der Leiter der Feuerwehr Stadtbrandinspektor Herbert Maur, der selbst Mitglied der Einheit Hangelar ist, über städtische Themen rund um die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin. Er erläuterte erneut den Brandschutzbedarfsplan und den daraus resultierenden Dingen die auch die Einheit Hangelar betreffen. Im Jahr 2020 soll ein neuer Einsatzleitwagen (ELW) beschafft werden. In diesem Jahr werden alle notwendigen Dinge vorbereitet um das Fahrzeug zu beschaffen. Maur bedankte sich bei der Einheit Hangelar für die geleistete Arbeit und den wie bei allen Einheiten unermüdliche Motivation an Einsatz und Übungen teilzunehmen.

Der Leiter der Feuerwehr führte dann noch die Beförderungen durch. Luisa Hartung wurde zur Feuerwehrfrau und Torsten Till zum Feuerwehrmann befördert. Hier ist besonders zu erwähnen das es sich bei den beiden um Quereinsteiger handelt. Beide waren vorher nicht in der Jugendfeuerwehr und haben gerade frisch den ersten Teil des Grundlehrganges absolviert und die Prüfung bestanden. Zum Oberfeuerwehrmann wurde Nils Wolf befördert. Den Rang des Hauptfeuerwehrmanns bekleidet jetzt Ulrich Junk. Gunnar Gerloff wurde zum Hauptbrandmeister befördert.

Etwas später am Abend stieß Kreisbrandmeister Dirk Engstenberg zur Versammlung und berichtete den Kameradinnen und Kameraden über Neuigkeiten zum Brand- und Bevölkerungsschutz im Rhein-Sieg-Kreis. Im Anschluss nahm er einige Sonderehrungen des Kreisfeuerwehrverbandes vor. Axel Densing, Volker Weber, Frank Buchmüller und Herbert Maur erhielten in dankbarer Anerkennung der Verdienste um den Feuerschutz im Rhein-Sieg-Kreis die Ehrennadel in Silber.

