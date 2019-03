Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Wieder 39 neue Feuerwehrleute ausgebildet

Sankt Augustin

Die ersten beiden Module des Grundlehrgangs für die aktive Arbeit in der Feuerwehr haben am vergangenen Wochenende wieder 39 Kameradinnen und Kameraden bestanden.

Seit dem 19. Januar wurde abgesehen vom Karnevalswochenende an jedem Samstag ganztägig und an den Montag Abenden gebüffelt und trainiert. Themen sind u. a. Brand- und Löschlehre, die Grundtätigkeiten in der Feuerwehr, Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen. Ein Erste-Hilfe-Kurs ist in den Lehrgang ebenfalls integriert.

Zehn ebenfalls ehrenamtliche Ausbilder bildeten die neuen Feuerwehrleute theoretisch und praktisch aus und nahmen am Ende auch die Prüfung ab.

Bisher wurde der Lehrgang im Verbund der Städte Hennef, Siegburg, Troisdorf und Sankt Augustin durchgeführt. Erstmals in 2019 waren auch Kameraden aus der Feuerwehr Eitorf dabei, die nun den Städteverbund in der modularen Ausbildung ergänzen und sich an diesem Konzept beteiligen. Ein sinnvolles Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit.

Die fünf Feuerwehren haben nun 39 frisch ausgebildete Einsatzkräfte, die nun bei Einsätzen tatkräftig mithelfen können. Im Laufe diesen und nächsten Jahres wird es weitere Module der Grundausbildung geben, die es zu durchlaufen gilt wie z. B. den Atemschutzgeräteträgerlehrgang und den Lehrgang für die Technische Hilfeleistung.

