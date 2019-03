FW Sankt Augustin: Sturmtief sorgt für über 30 Einsätze in Sankt Augustin

Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

Sturmtief "Eberhard" zog auch über Sankt Augustin hinweg. Zum ersten Einsatz der Feuerwehr wurde um 14:04 Uhr die Einheit Meindorf alarmiert. In Meindorf waren von einem Wohnhaus Dachziegeln herab gefallen. Aufgrund zahlreicher weiterer Einsatzstellen wurde dann um 14:25 Uhr die Einsatzführungsstelle im Feuerwehrhaus in Hangelar in Betrieb genommen. Durch den Führungsstab der Feuerwehr wurden dann alle Einsatzkräfte koordiniert, die insgesamt 32 Einsätze abzuarbeiten hatten.

Insgesamt waren am Sonntag Nachmittag 90 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin weiter. Die Gesamtleitung des Einsatzes hatte der Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Herbert Maur, inne.

Die komplette Bandbreite der Einsatzarten bei Sturm waren in Sankt Augustin zu verzeichnen, wie umgestürzte Bäume auf Fahrbahnen, Rad- und Gehwege oder abgebrochene Äste. Auch Dachziegeln lösten sich von Dächern und vielen auf Gehwege. Mehrfach kam die Drehleiter zum Einsatz, von der aus abgebrochene Äste aus größerer Höhe mit der Kettensäge entfernt wurden.

Besonders der Niederpleiser Wald und der Park zwischen Waldstraße und Großenbuschstraße sind betroffen. Wald und Park werden derzeit bis auf weiteres gesperrt. Aus Sicherheitsgründen besteht ein durch die Feuerwehr und die Stadt Sankt Augustin ausgesprochenes Betretungsverbot. Dort drohen weitere Äste oder Bäume abzustürzen. Es herrscht Lebensgefahr. Die Bürgerinnen und Bürger werden dringend gebeten, sich an das Betretungsverbot zu halten.

