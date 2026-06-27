Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Biwak des Löschzugs Rindern

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Kleve-Rindern (ots)

Am Freitag, den 10. Juli 2026, lädt der Löschzug Rindern herzlich zum traditionellen "Biwak" ein. Ab 19:00 Uhr verwandelt sich das Freigelände am Feuerwehrhaus in der Keekenerstraße 3a in einen lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt.

Das Fest verspricht einen geselligen Sommerabend in entspannter Atmosphäre - mit kulinarischen Genüssen, stimmungsvoller Musik und einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Neben frisch gegrillten Würstchen und kühlen Getränken werden auch niederländische Spezialitäten angeboten - alles zu fairen Preisen.

Musikalisch sorgt DJ Hubert mit einem mitreißenden Musikmix für ausgelassene Stimmung und lädt zum Tanzen bis in die späten Abendstunden ein. Wer es sportlich mag, findet auf der Tanzfläche reichlich Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen.

Auch die jüngsten Gäste kommen nicht zu kurz: Eine Hüpfburg bietet jede Menge Spaß und Bewegung und macht den Abend auch für Kinder zu einem besonderen Erlebnis.

Ein über dem Festplatz gespannter Fallschirm sorgt zudem für eine gemütliche Atmosphäre und verleiht dem Fest seinen charakteristischen Charme.

Der Löschzug Rindern freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und auf ein gelungenes Fest.

https://feuerwehr-kleve.de/de/veranstaltungen/biwak-rindern-2026/

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