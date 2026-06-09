Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Gebäudebrand an der Materborner Allee

Einsatz beendet

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Kleve (ots)

Nachtragsmeldung zum Brand an der Materborner Allee:

Der Brand ist gelöscht und die Straße seit 19 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind mittlerweile wieder eingerückt. Der Einsatz dauerte insgesamt also fast fünf Stunden.

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