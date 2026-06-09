PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Gebäudebrand an der Materborner Allee
Einsatz beendet

FW-KLE: Gebäudebrand an der Materborner Allee / Einsatz beendet
  • Bild-Infos
  • Download

Kleve (ots)

Nachtragsmeldung zum Brand an der Materborner Allee:

Der Brand ist gelöscht und die Straße seit 19 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind mittlerweile wieder eingerückt. Der Einsatz dauerte insgesamt also fast fünf Stunden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kleve
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Florian Pose
Telefon: 02821 / 9751058
E-Mail: presse@feuerwehr-kleve.de
https://feuerwehr-kleve.de/

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kleve
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren